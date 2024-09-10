Следователь отказался допрашивать сослуживцев генерала Попова

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев экс-командующего 59-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат подсудимого Сергей Буйновский.
По его словам, следователь совершенно необоснованно отказал в проведении допроса нескольких свидетелей защиты, в числе которых были генералы и полковники на участках, входящих в зону ответственности Попова.
Также Буйновский отметил, что его подзащитный не успел полноценно
ознакомиться с материалами уголовного дела. Но, несмотря на это, они всё же были переданы в военную прокуратуру.
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Также Буйновский отметил, что его подзащитный не успел полноценно
ознакомиться с материалами уголовного дела. Но, несмотря на это, они всё же были переданы в военную прокуратуру.
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Анастасия Чинкова