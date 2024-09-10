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Следователь отказался допрашивать сослуживцев генерала Попова

10 сентября 2024, 19:04
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Следователь отказал в допросе в качестве свидетелей защиты бывших сослуживцев экс-командующего 59-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил адвокат подсудимого Сергей Буйновский.
По его словам, следователь совершенно необоснованно отказал в проведении допроса нескольких свидетелей защиты, в числе которых были генералы и полковники на участках, входящих в зону ответственности Попова.

Также Буйновский отметил, что его подзащитный не успел полноценно


ознакомиться с материалами уголовного дела. Но, несмотря на это, они всё же были переданы в военную прокуратуру.

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#следователи
#суд
#уголовное дело
ABC News: В США четыре человека погибли при крушении частного самолёта
10 сентября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Gudella

В американском штате Вермонт потерпел крушение частный самолёт. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли.
Борт следовал из города Феррисбург в штате Вермонт в штат Коннектикут, сообщает ABC News. Отмечается, что полиция не получала никаких сведений об аварии, а диспетчеры авиалиний — сигналов о помощи. Правоохранители и волонтёры начали поиски после того, как к ним обратились родственники пассажиров самолёта, когда он не прилетел в Коннектикут в срок.

Обломки разбившегося самолёта были найдены в лесном массиве к востоку от аэропорта в Вермонте. Все четверо пассажиров — трое взрослых и подросток — были мертвы. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента. Причина крушения пока остаётся неизвестной.

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Погибшая при атаке БПЛА в Раменском работала охранником звёзд
10 сентября 2024, 18:14

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Погибшая во время атаки беспилотника в Раменском женщина работала в столичном ЧОП. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 46-летняя Зинаида охраняла известных личностей, а также обеспечивала безопасность концертных площадок.

Женщина переехала в Подмосковье из Волгоградской области несколько лет назад.

Прошедшей ночью, когда произошла атака дрона, Зинаида спала, а на неё упал обломок БПЛА. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

С ней в квартире находилась подруга, которая выжила, но смогла выбраться из повреждённого здания лишь спустя 20 минут после попадания беспилотника.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что минувшей ночью над территорией региона средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников. Дроны ликвидировали в небе над Подольском, Люберцами, Домодедово, Раменским и Коломной. В результате атаки пострадали восемь человек, несколько из них находятся в больнице.

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В Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ
10 сентября 2024, 18:14

Фото: iStock/ronstik

В Москве силовики задержали предполагаемого наводчика ВСУ, прибывшего в Россию из Узбекистана. Об этом сообщает Mash.
Согласно данным издания, задержанный иностранец фотографировал военкомат Люберец и ещё несколько административных зданий в Москве и области незадолго до сегодняшней массированной атаки ВСУ.

Накануне его выследили, а в телефоне обнаружили фотографии и видео военкоматов в Кузьминках, Люберцах, где 10 сентября зафиксирован прилет вражеского дрона, здания Объединённого военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского района, а также гособъектов в Мещанском районе Москвы.

На допросе мигрант рассказал, что все материалы он отправлял мужчине, с которым познакомился в соцсетях за обещанное вознаграждение. Уже через несколько часов украинские беспилотники атаковали столичный регион. По факту деятельности задержанного возбуждено уголовное дело.

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Взрыв прогремел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении, есть погибшие
Человек погиб при взрыве в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении
10 сентября 2024, 17:36

Фото: iStock/dzika_mrowka

В недействующем литейном цеху на территории крупнейшей в Армении Разданской ТЭС прогремел взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
Отмечается, что в результате взрыва были ранены шесть работников станции. Их экстренно госпитализировали. Впоследствии один из них умер в больнице.

По данным правоохранительных органов, сообщение о взрыве поступило в центр кризисного управления Котайкской области Армении в 16:49 (15:49 мск).

В настоящее время на месте происшествия работают отряды пожарных и спасателей.

Разданская ТЭЦ является крупнейшей станцией в Арменией. Её пятый энергоблок находится в собственности компании «Газпром-Армения».

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Крысы, покойники и отчаяние: бездомная сибирячка ослепла, прожив 13 лет в колодце теплотрассы
10 сентября 2024, 16:19

Фото: istock / Motortion

Когда-то у 74-летней Галины Шныриковой была семья, работа и дом. После смерти супруга сибирячка осталась на улице, помочь ей решились только бездомные. Женщина просила милостыню возле церкви, а поселиться ей пришлось в колодце теплотрассы почти в центре Новосибирска, на улице Фабричной. 13 лет россиянка жила под землей.
В 2021 году жизнь Галины превратилась в сущий кошмар — она ослепла. Уже отчаявшаяся женщина ждала смерти, как вдруг про нее узнали волонтеры благотворительной организации «Маяк» и новосибирский видеоблогер Дмитрий Кабанов.

Герои достали россиянку из колодца, отправили в приют и сейчас помогают восстанавливать документы, чтобы женщина смогла получать пенсию и вернуть жизнь в нормальное русло. В материале «Радио 1» расскажем, как Галина оказалась в такой трудной ситуации.

Выбросили на помойку

Шнырикова не всегда жила на улице. Она рассказала КП-Новосибирск, что 18 лет проживала без регистрации с мужчиной вблизи города. Они приобрели дом, вели хозяйство, работали на ТЭЦ. В 2008 году мужчина скончался от онкологии.

«Неожиданно на пороге появились его родственники с каким-то поддельным завещанием. Они меня выгнали, выбросили на помойку, как ненужную вещь. Вот так я осталась на улице. Родственников и знакомых, которые могли бы приютить и поддержать меня, в городе нет. Да мне даже стыдно было сказать им, что меня выгнали», — рассказала Галина.
После этого женщина отправилась на новосибирский вокзал, там бездомные научили ее подбирать пакеты с пищей, которые выкидывают пассажиры. Ночевать приходилось на лавочках, под кустом. С наступлением зимы Галина вспомнила про колодцы теплотрассы, где до печальных обстоятельств часто бывала по работе. Так один из люков под мостом на улице Фабричной стал для россиянки убежищем. Тогда Галина верила, что это все временно и жизнь наладится.
Фото: istock /Srdjanns74

Встанешь, а рядом покойник

Однако время летело быстро — прожив в 13 лет в колодце, женщина потеряла зрение. Пытаться выживать стало очень сложно — к счастью, пенсионерке помогли двое бездомных, которые жили там же.

«Они меня не бросили: кормили, ухаживали, заботились. Я им очень благодарна», — со слезами рассказывает Галина.
Женщина очень тяжело вспоминает прожитые под землей годы.

«Бывало, утром встанешь, а рядом покойник. При мне такое было. Стала ребят будить: «Смотрите, Саня что-то не двигается». А он голый прям лежит, как мама родила. Ребята мне: «Да нет, он еще живой, теплый». Конечно теплый — трубы-то горячие, но только не дышит. В люке еще постоянно были крысы, они и сейчас там. Питаются теми же продуктами, что и мы. Ночью спать вообще невозможно. А самое страшное — это малолетки. Они ведут себя по отношению к нам очень агрессивно, могут даже напасть, убить», — описывает трудонсти жизни на уице Галина.
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Спасение и помощь

Таких несчастных людей огромное множество, почти никто не верит в помощь извне и счастливый исход. Однако героине повезло и в канун Нового года о ней узнали волонтеры.

«Мы узнали о Галине Константиновне от нашего постояльца. Приехали посмотреть, как и где она вообще живет, и ужаснулись. Женщина 74 года, а она в этом колодце с крысами — в антисанитарных условиях да еще и абсолютно слепая. Мы с ней поговорили и предложили помощь, она согласилась переехать в хостел», — рассказал руководитель благотворительной организации «Маяк» Александр Алексеев.
Фото: istock /KatarzynaBialasiewicz

Помог с переездом видеоблогер Дмитрий Кабанов из Новосибирска. Он рассказал, что сейчас Галина обеспечена крышей над головой и проживает в хостеле. В первый день Галина помылась и проспала практически целые сутки. Он добавил, что женщина ничего не ест и все еще отходит от жизни на улице.

Волонтеры помогли россиянке с восстановлением документов, чтобы обеспечить ее пенсией и в дальнейшем оформить в дом престарелых.

«Я 13 лет была бомжем. Люди, хочу к вам обратиться. Будьте добры друг к другу. Все мы ходим под Богом. Учите своих детей, как обращаться с нами. Мы такие же люди, как вы. Пожалуйста, прошу вас, помогайте друг другу. Спасибо вот этим людям, которые привезли меня сюда. Добра вам, здоровья. Спаси вас Господь!», — обратилась Галина к россиянам на YouTube-канале Кабанова.

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В Клину завершают обработку муниципальной земли от борщевика
10 сентября 2024, 16:14

В Клину 15 сентября завершится обработка муниципальной земли от борщевика Сосновского на всей заявленной территории в рамках третьего этапа работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этап проходит с 10 августа и включает использование специальных химических средств для уничтожения растения. Такие средства эффективны против борщевика, но безопасны для окружающей среды и людей. Обработку проводят профессиональные специалисты с соблюдением мер безопасности», – говорится в сообщении.
Также 15 сентября начинается итоговая приемка работ. Всего в плане 2024 года в городском округе Клин – обработка более 4,5 га муниципальных земель.

Собственники частной земли должны самостоятельно поддерживать свои земли в надлежащем виде. По состоянию на 10 сентября администрация муниципалитета вынесла 212 предостережений собственникам за то, что они не удалили борщевик Сосновского на своих участках. 41 участок осмотрен повторно. Материалы отправлены в налоговую для повышения налоговой ставки.

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#подмосковье
#московская область
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В России вынесли приговор воюющему на стороне ВСУ американскому наёмнику
Наёмника из США приговорили к 14 годам за вступление в ряды ВСУ
10 сентября 2024, 15:59

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В России заочно приговорили к тюремному заключению наёмника из США, участвующего в боевых действиях на стороне украинской армии. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Отмечается, что вступившему в ВСУ американскому наёмнику с позывным Zafer Ronin (Зафер Ронин) заочно вынесли приговор о тюремном заключении на 14 лет.

Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о наёмничестве.

В настоящее время гражданин США Малдонадо Майкл Пол (настоящее имя наёмника) объявлен в международный розыск.

В конце августа аналогичное наказание вынесли в отношении ещё одного американского наёмника. Он также объявлен в розыск.

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#наемники
#суд
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#уголовное дело
#россия
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В Москве задержали модель с наркотиками в нижнем белье
10 сентября 2024, 15:58

Фото: istockphoto/DedMityay

Московские правоохранители задержали с наркотиками известную блогершу Анастасию Остроухову. Запрещённые вещества обладательница весьма пышных форм прятала в своём нижнем белье.
Полицейские остановили автомобиль, в котором ехала блогер и модель, на Мясницкой улице около шести часов утра, передаёт телеграм-канал SHOT. При досмотре девушка заметно нервничала и мямлила что-то нечленораздельное, отвечая на вопросы правоохранителей.

При личном обыске у неё нашли пакетик со светлым веществом, который девушка старательно прятала в своём нижнем белье. Экспертиза показала, что вес белого порошка составляет 1,4 грамма. Предварительно, это эфедрон.

У Остроуховой в социальных сетях более 600 тысяч подписчиков-любителей XXL-размеров, с которыми она регулярно делится откровенным контентом.

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#наркотики
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Волгоградский чиновник умер через день после похорон погибшего на СВО брата
10 сентября 2024, 15:39

Фото: istockphoto/dragana991

Глава Алексиковского сельского поселения Волгоградской области Михаил Зенин скоропостижно скончался в своей машине. Это произошло на следующий день после похорон брата, который погиб в ходе специальной военной операции.
Как сообщает сетевое издание V1.RU, утром он ехал домой в служебной машине. Водитель по какой-то надобности остановился и ненадолго вышел из автомобиля. Когда он вернулся, 55-летний чиновник уже не подавал признаков жизни. Мужчина вызвал скорую помощь, подъехавшие медики пытались реанимировать Зенина, но безуспешно. Предварительно, причиной смерти является сердечная недостаточность.

Жители хутора Алексиковский и сельского поселения, которым руководил Зенин, хорошо отзываются о нём. Он заботился о своих согражданах, входил в их нужды и проблемы. Сельчане уверены, что подкосила чиновника гибель брата, с которыми они были очень дружны. У чиновника остались жена и трое детей.

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