Экс-замминистра обороны Попов остается собственником арестованного имущества

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Обвиняемый в мошенничестве экс-замминистра обороны Павел Попов пока все еще остается собственником арестованного имущества. Об этом сообщил его адвокат Игорь Дюкин в беседе с ТАСС. По его словам, дальнейшая судьба имущества станет известна после приговора суда.
«Обеспечительный арест, наложенный на имущество Попова, касается лишь операций с этим имуществом. Например, пока действует арест, его нельзя продать или подарить. Однако это имущество все равно находится в праве собственности моего подзащитного, он им владеет и имеет право пользоваться», — пояснил адвокат.Ранее сообщалось, что Суд наложил арест на все имущество бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, включая загородный дом и подсобные строения, а также иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие его заму — замначальнику Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиру Шестерову.
Иван Попов был задержан 21 мая. Ему предъявили обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Следствие считает его причастным к хищению металлоконструкций на сумму свыше 130 миллионов рублей, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области.
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