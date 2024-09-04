Генерал Попов просит привлечь как свидетелей защиты нескольких командиров

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Генерал Иван Попов просит привлечь в качестве свидетелей защиты нескольких бывших сослуживцев из его зоны ответственности на фронте. Об этом информирует РИА Новости.
Следствие считает Попова причастным к хищению гуманитарной помощи на сумму более 130 миллионов рублей. Попов вину отрицает и заявляет о том, что занимался только обороной, переломившей весь ход боевых действий.
По ходатайству следствия генерал был переведен под домашний арест. Он пробудет там как минимум до 11 октября.
Помимо этого, он рассказал, что Попов продолжает ознакамливаться с материалами дела, хотя суд удовлетворил ходатайство следствия и ограничил срок ознакомления до 3 сентября. Сообщается, что указанное постановление уже было обжаловано стороной защиты.
Ранее генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, заявил, что готов отправиться в зону специальной операции. По его словам, это произойдет, если «командование ВС России решит, что его помощь необходима».
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По ходатайству следствия генерал был переведен под домашний арест. Он пробудет там как минимум до 11 октября.
«Мы просим опросить в качестве свидетелей защиты восемь командиров, среди которых генералы и полковники на участках, где была зона ответственности Попова», — сказал адвокат Сергей Буйновский.
Помимо этого, он рассказал, что Попов продолжает ознакамливаться с материалами дела, хотя суд удовлетворил ходатайство следствия и ограничил срок ознакомления до 3 сентября. Сообщается, что указанное постановление уже было обжаловано стороной защиты.
Ранее генерал-майор Иван Попов, который проходит по делу о мошенничестве, заявил, что готов отправиться в зону специальной операции. По его словам, это произойдет, если «командование ВС России решит, что его помощь необходима».
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Дарья Осипова