В деле генерала Попова обнаружили нового фигуранта

Фото: Минобороны РФ
В деле бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майора Ивана Попова изначально был задействован другой генерал, который, однако, погиб в ходе специальной военной операции (СВО), сообщает «Коммерсант».
Источники издания не раскрыли имя офицера, но ему было посмертно присвоено звание героя России. Следует отметить, что он считается организатором схемы хищения и сбыта металлоконструкций на сумму 130 миллионов рублей. Сейчас хищение с причинением ущерба приписывается Попову, он не признает своей вины.
Конструкции были выделены для строительства укреплений в Запорожской области. Поводом для возбуждения дела в отношении бывшего командующего 58-й армией стало то, что он получил от первого фигуранта 500 тысяч рублей, якобы полученных за незаконную продажу металла. В то же время собеседник «Ъ» сообщил, что эти средства были предоставлены Попову в долг.
Ранее стало известно, что экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией не был освобожден из СИЗО. Суд отклонил апелляцию.
Напомним, что генерал-майор был задержан 21 мая.
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Генерал Попов причастен к хищениям в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Конструкции были выделены для строительства укреплений в Запорожской области. Поводом для возбуждения дела в отношении бывшего командующего 58-й армией стало то, что он получил от первого фигуранта 500 тысяч рублей, якобы полученных за незаконную продажу металла. В то же время собеседник «Ъ» сообщил, что эти средства были предоставлены Попову в долг.
Ранее стало известно, что экс-командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией не был освобожден из СИЗО. Суд отклонил апелляцию.
Напомним, что генерал-майор был задержан 21 мая.
Читайте также:
Стало известно, как генерал Попов отреагировал на решение суда
Взятки и мошенничество в армии РФ: Арестованы Иванов, Кузнецов, Попов и Шамарин
Генерал Попов причастен к хищениям в зоне СВО на 130 миллионов рублей
Александр Климов