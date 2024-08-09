Суд освободил из колонии экс-подчиненного генерала Шамарина за дачу показаний

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Мосгорсуд освободил из тюрьмы экс-начальника одного из подразделений главного управления связи ВС РФ Александра Оглобина, которого осудили на 4,5 года за хищения. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат Игорь Дюкин.
Отмечается, что Оглоблина освободили от тюремного заключения ещё в марте этого года за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина. Суд заменил оставшийся срок в колонии на исправительные работы.
Напомним, что Оглоблина осудили в феврале 2022 года за хищения. По версии следствия, он получил взятку от гендиректора телефонного завода «Телта» в Пермском крае Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришинов в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года.
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Анастасия Чинкова