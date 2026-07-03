Суд освободил забившую кальян на куличе москвичку

03 июля 2026, 13:02

Забившей кальян на куличе москвичке изменили реальный срок на условный

Фото: iStock/AMilkin

Президиум Московского городского суда изменил приговор Ксении Белоусовой, осужденной за публикацию фото и видео с использованием кулича в качестве кальянной чаши, и освободил ее из-под стражи прямо в зале суда. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.