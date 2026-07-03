Суд освободил забившую кальян на куличе москвичку
Президиум Московского городского суда изменил приговор Ксении Белоусовой, осужденной за публикацию фото и видео с использованием кулича в качестве кальянной чаши, и освободил ее из-под стражи прямо в зале суда. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в своем телеграм-канале.
Суд принял решение 3 июля после рассмотрения кассационного представления прокуратуры. Ранее мировой судья признал девушку виновной в нарушении права на свободу совести и вероисповедания. После пересмотра дела президиум Мосгорсуда переквалифицировал наказание по статье 148 УК РФ, назначив 200 часов обязательных работ. Суд также отменил решение об аннулировании условного срока по предыдущему приговору.
Напомним, Лефортовский районный суд в августе 2025 года приговорил 27-летнюю москвичку к трем годам и 25 дням колонии общего режима. Девушка полностью признала вину, представила грамоты и свидетельство о крещении, заверив суд, что регулярно посещает храм.
Теперь приговор о трех годах лишения свободы условно будет исполняться самостоятельно, без направления осуждённой в колонию.
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