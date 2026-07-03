Трое маленьких детей пострадали и двое взрослых погибли в жестком ДТП

03 июля 2026, 12:37

В Петербурге в ДТП с грузовиком погибли двое взрослых, пострадали трое детей

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Санкт-Петербурге при столкновении легкового и грузового автомобилей погибли двое взрослых и пострадали трое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.