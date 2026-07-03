Трое маленьких детей пострадали и двое взрослых погибли в жестком ДТП
В Санкт-Петербурге при столкновении легкового и грузового автомобилей погибли двое взрослых и пострадали трое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ленинградской области.
Трагедия произошла поздним вечером 2 июля на 33-м километре внутреннего кольца трассы. 42-летний мужчина на KIA врезался в прицеп и МАЗ с 41-летним водителем, который проводил работы по снятию дорожной разметки. В результате ДТП первый водитель и его 35-летняя пассажирка скончались на месте.
В салоне иномарки находились трое несовершеннолетних пассажиров 2011, 2021 и 2024 годов рождения. Всех их госпитализировали с травмами. Самый младший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. Малышей перевозили без детских кресел, а погибшая была без ремня безопасности.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии.
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