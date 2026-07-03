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Полуголый россиянин повис на дереве и позвал на помощь

В Красноярске полуголый мужчина упал из окна и повис на дереве
Фото: iStock/blinow61

В Красноярске полуголый мужчина повис на дереве и попросил о помощи. Об этом сообщает портал Ngs24.ru.



По его данным, инцидент произошел возле одного из домов на улице Королева. 38-летний россиянин выпал из окна на четвертом этаже и зацепился за дерево, не долетев до земли.

Вскоре на место прибыли спасатели и спустили его с помощью лестницы. Мужчина получил травмы, с которыми его доставили в больницу.

Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося. Сейчас устанавливаются обстоятельства, при которых россиянин оказался за окном.

Ранее сообщалось, что в Саратове двое рабочих спустились в колодец и утонули во время технических работ.

Лидия Пономарева

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