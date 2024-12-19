Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries в компанию с Russ

Фото: iStock/ Vera Tikhonova
Арбитражный суд Московской области принял решение отказать бизнесмену Владиславу Бакальчуку в удовлетворении иска о передаче активов Wildberries в ООО «РВБ», передало агентство «Интерфакс».
Подчёркивалось, что процесс проходил в закрытом режиме.
Позднее Владислав Бакальчук подтвердил решение суда по этому иску в своём Телеграм-канале. Бизнесмен сказал, что оно возмутительное.
Скорее всего решение суда будет обжаловано в апелляционную инстанцию, подчеркнуло агентство.
Читайте также:
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО «РВБ»
Wildberries расторг договоры подряда с компанией Бакальчука «ВБ Девелопмент»
Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries
Позднее Владислав Бакальчук подтвердил решение суда по этому иску в своём Телеграм-канале. Бизнесмен сказал, что оно возмутительное.
«Мы получили отказ в удовлетворении иска о незаконности передачи активов Wildberries в объединённую компанию «РВБ». Решение возмутительное, незаконное и абсолютно не устраивающее нас. Мы подаем апелляцию: наша команда юристов уже подготовила чёткую позицию, и я уверен, что справедливость восторжествует в вышестоящей инстанции», — обратил внимание Владислав Бакальчук.
Скорее всего решение суда будет обжаловано в апелляционную инстанцию, подчеркнуло агентство.
Читайте также:
Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО «РВБ»
Wildberries расторг договоры подряда с компанией Бакальчука «ВБ Девелопмент»
Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries
Ольга Енгалычева