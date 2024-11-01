Товарные знаки Wildberries перешли в пользу ООО «РВБ»

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Роспатент зарегистрировал переход прав 28 объектов интеллектуальной собственности Wildberries в пользу объединенной компании ООО «РВБ». Об этом сообщила объединенная компания Wildberries и Russ. Отмечается, что речь идет, в том числе о логотипе маркетплейса, суббренде «Ягодки», товарных знаках и информационных системах.
«Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала переход прав на объекты интеллектуальной собственности Wildberries в пользу Объединенной компании Wildberries и Russ (ООО «РВБ»). Соответствующие документы поступили в компанию <...> Всего 28 объектов интеллектуальной собственности», — указано в заявлении.Ранее сообщалось, что сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы к Татьяне Ким (Бакальчук) и обществу с ограниченной ответственностью «РВБ», требуя признать сделку по передаче домена Wildberries.ru объединенной компании недействительной. Он утверждает, что сделка по передаче домена Wildberries.ru противоречит всем юридическим и здравым принципам, добавив, что домен был выведен из их совместной собственности без его согласия.
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