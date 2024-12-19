Суд отказал Татьяне Ким во взыскании с Бакальчука 37 млрд рублей

Татьяна Ким (Бакальчук) (Фото: РИА Новости/ Сергей Бобылев)
Арбитражный суд Московской области отказал основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук (в рамках бракоразводного процесса сменила фамилию на Ким) и компании ООО «ВБ Девелопмент» во взыскании с Владислава Бакальчука 37 млрд рублей, сообщило агентство «Интерфакс».
«В иске отказать полностью», — сказано в решении в карточке разбирательства в картотеке арбитражных дел.
Владислав Бакальчук — владелец 1% ООО «Вайлдберриз» и 100% ООО «ВБ Девелопмент». Сам бизнесмен отмечал, что данная компания — это бизнес-единица Wildberries, она строит для маркетплейса складские комплексы и логистические центры.
Владислав Бакальчук в своём Телеграм-канале дал подтверждение тому, что суд отказал в удовлетворении иска с требованием взыскать с него, а ещё генерального директора «ВБ Девелопмент» Дениса Кузнецова более 37 млрд рублей.
«[Суд] отказал [Татьяне Ким] в признании ее прав на «ВБ Девелопмент», а следом отказал и в удовлетворении самого иска», — обратил внимание бизнесмен.
Читайте также:
Суд отказал Бакальчуку в передаче активов Wildberries в компанию с Russ
Wildberries расторг договоры подряда с компанией Бакальчука «ВБ Девелопмент»
Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries
Ольга Енгалычева