Суд отказал в удалении новостей о «запертых детях» в «Крокусе»

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Савеловский суд Москвы отклонил иск от судьи соревнований Карины Калиничевой, которая требовала удалить из телеграм-каналов публикации про ненадлежащую эвакуацию из концертного зала «Крокус сити холл» и запертых в нем детях во время теракта. Соответствующее решение суда приводит ТАСС. Отмечается, что Калиничева обратилась с требованием о защите чести, достоинства и деловой репутации.
«В удовлетворении исковых требований Калиничевой к ООО «4 кота», ООО «Айдэнсер.ру» о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании удалить сведения — отказать», — говорится в решении суда.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» за самоотверженные и решительные действия в ходе теракта весной этого года. Особую благодарность объявили контролеру отдела пропускного режима филиала «Крокуса» Алексею Осанушкову и администратору ложи административно-хозяйственного отдела «Крокуса» Софии Мейер.
Напомним, что группа террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта 2024 года. Она открыли огонь из автоматов по находящимся в здании людям, после чего подожгли сам зал. В результате этого террористического акта погибли 145 человек.
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