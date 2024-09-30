Путин объявил благодарность двум сотрудникам «Крокус Сити Холла»

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» за самоотверженные и решительные действия в ходе теракта весной этого года. Соответствующий документ, подписанный главой государства, представлен на портале официальной и правовой информации.
Отмечается, что особая благодарность объявлена администратору ложи административно-хозяйственного отдела «Крокуса» Софии Мейер и контролёру отдела пропускного режима филиала «Крокуса» Алексею Осанушкову.
Напомним, что группа террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске вечером 22 марта 2024 года. Она открыли огонь из автоматов по находящимся в здании людям, после чего подожгли сам зал. В результате этого террористического акта погибли 145 человек.
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Анастасия Чинкова