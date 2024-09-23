Появились новые детали о фигурантах дела теракта в «Крокусе»

Медиасток.рф
Таджикская семья, продавшая свой автомобиль Renault нападавшим на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», знала о подготовке теракта. Как пишет информационное агентство ТАСС, об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Речь идет о братьях Аминчоне* и Диловаре Исломоввых*, а также и их отце Исроиле Исломове*, которые, предположительно, продали автомобиль исполнителям теракта.
20 августа Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания Исломовых* под стражей на три месяца. Они останутся под стражей до 22 ноября. Исломовы* обвиняются в том, что помогали террористам в области связи и логистики.
Также было продлено содержание под стражей Алишера Касимова**. По данным следствия, он сдавал квартиру исполнителям теракта.
Читайте также:
Близкие фигуранта дела «Крокуса» заявили о готовности помочь ему с квартирой
В трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»
Появились детали про отца нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
* все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
20 августа Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания Исломовых* под стражей на три месяца. Они останутся под стражей до 22 ноября. Исломовы* обвиняются в том, что помогали террористам в области связи и логистики.
Также было продлено содержание под стражей Алишера Касимова**. По данным следствия, он сдавал квартиру исполнителям теракта.
Читайте также:
Близкие фигуранта дела «Крокуса» заявили о готовности помочь ему с квартирой
В трехзвездочной гостинице в Москве прошли обыски по делу о теракте в «Крокусе»
Появились детали про отца нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
* все трое внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Александр Климов