Бортников: Вербовщики искали исполнителей теракта в «Крокусе» среди таджиков

Фото: сайт Кремля
Вербовщики исполнителей террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» вели целенаправленную работу среди представителей таджикской диаспоры. Это были представители запрещённой в России террористической организации «Вилаят Хорасан»*.
Об этом сообщил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. В своём выступлении на 55-м заседании СОРБ в Астане он уточнил, что «Вилаят Хорасан»* является филиалом «Исламского государства»*.
Вербовщики из числа участников этого террористического сообщества, территориально находясь в Афганистане, подыскивали исполнителей для теракта через интернет. Также установлена причастность к организации нападения на «Крокус Сити Холл» подконтрольных Западу украинских спецслужб.
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Александр Бойцов