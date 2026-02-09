Суд отказал в жалобе блогера Варламова*

09 февраля 2026, 14:24

Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Варламова* на заочный срок за фейки о ВС РФ

Илья Варламов* (Фото: Инстаграм**/varlamov)

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе заочный приговор блогеру Илье Варламову*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу инстанции.





Летом прошлого года Варламова* заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима. Ему также назначили штраф в 99,5 миллиона рублей и запретили на четыре года администрировать сайты. Блогера признали виновным в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от обязанностей иноагента.

«Московский городской суд оставил приговор Мещанского районного суда без изменения», — говорится в заявлении.