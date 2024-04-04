В Москве задержали главу крупной букмекерской компании Ляпустина

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Главу одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина задержали по обвинению в мошенничествое. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело, решается вопрос о его аресте. Ляпустина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В Тверской суд Москвы направлено ходатайство об избрании бизнесмену меры пресечения в виде лишения свободы.
В настоящее время дата рассмотрения дела судом не назначена.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к четырём годам условного заключения бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову по делу о мошенничестве.
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По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время дата рассмотрения дела судом не назначена.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к четырём годам условного заключения бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову по делу о мошенничестве.
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Анастасия Чинкова