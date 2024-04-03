В Дагестане задержали директора филиала «Россетей», сообщил источник

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Директор филиала «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев был задержан после обыска в офисе компании.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Полиция провела обыск в «Дагэнерго» и задержала Мухумаева в результате этой операции. Два источника подтвердили, что МВД обыски прошли в рамках уголовного расследования о мошенничестве.
Пресс-служба «Дагэнерго» уточнила, что следственные мероприятия, проводимые в отношении Мухумаева, связаны с его предыдущей деятельностью в другой организации.
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Полиция провела обыск в «Дагэнерго» и задержала Мухумаева в результате этой операции. Два источника подтвердили, что МВД обыски прошли в рамках уголовного расследования о мошенничестве.
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Артем Кузьмин