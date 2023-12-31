Кушанашвили о Ивлеевой: «Более циничного существа в юбке я не видел»

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Отар Кушанашвили в своей программе «Каково?!» вспомнил, как был гостем программы Анастасии Ивлеевой.
Шоумен Отар Кушанашвили прокомментировал скандальную вечеринку Ивлеевой.
«СтарХит» пишет, что «голая вечеринка» Ивлеевой наделала шума в СМИ. Её гостям и самой хозяйке вечера пришлось записать видеоролики с извинениями.
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«СтарХит» пишет, что «голая вечеринка» Ивлеевой наделала шума в СМИ. Её гостям и самой хозяйке вечера пришлось записать видеоролики с извинениями.
«Ивлеева — из простой семьи, она ролевая модель для девчонок из Воркуты, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Ивлеева прекрасно понимает, что делает. Я гостил у неё. Более циничного и прагматичного существа в юбке я не видел. Она знала, что это не арт-выставка», — прокомментировал происходящее Отар Кушанашвили.Также он высмеял и Лолиту, которая говорила, что собиралась на арт-выставку.
«Туда именно так у нас и ходят!» — с иронией сказал Кушанашвили.
«Про Филиппа я скажу отдельно. Несколько слов про его способность мимикрировать: это всем хамелеонам хамелеон»,-прокомментировал извинение Киркорова за участие в вечеринке Кушанашвили.Журналист добавил, что российские знаменитости предпринимают попытки копировать стиль жизни Мадонны, Элтона Джона и других западных звезд.
«Они не понимают и забывают, что мы живем в России, которая не любит, когда люди щеголяют богатством», —сказал Отар Кушанашвили в итоговом выпуске YouTube-шоу «Каково?!».Ранее сообщалось, что выступления народного артиста РФ Филиппа Киркорова и певицы Лолиты отменили в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января 2024 года. Их место займут Люся Чеботина, Хабиб и Burito, сообщили на сайте Live Арены, где организовано мероприятие.
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Мария Фирсова