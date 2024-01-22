Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Популярную российскую блогершу и автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую заключили в СИЗО до 26 апреля, об этом сообщает Telegram-канал «Столичный СК».
Напомним, ранее в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Блогерша находилась под домашним арестом, однако, сегодня стало известно, что автор «Марафонов желаний» его не соблюдала.
22 апреля выяснилось, что Блиновской предъявили обвинение по ещё одной уголовной статье — «Неправомерный оборот средств платежей». Сейчас блогерше суммарно грозит до 16 лет лишения свободы.
Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и заключил Блиновскую в следственный изолятор до 26 апреля 2024 года.
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22 апреля выяснилось, что Блиновской предъявили обвинение по ещё одной уголовной статье — «Неправомерный оборот средств платежей». Сейчас блогерше суммарно грозит до 16 лет лишения свободы.
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Евгения Парфентьева