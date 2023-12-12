Суд отказался возвращать в прокуратуру дело бывшего российского губернатора

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Согласно информации ТАСС, Бабушкинский суд Москвы не рассмотрел возможность вернуть уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обратно в прокуратуру для дальнейшего доследования.
Предварительные слушания прошли в закрытом режиме. Пресс-служба суда сообщила о том, что предстоящее слушание дела о хищении активов МСП Банка намечено на 19 декабря. Это заседание будет проводиться тройкой судей и будет открытым для публики.
На скамье подсудимых, наряду с экс-губернатором региона, находятся девять предполагаемых соучастников. Фургалу инкриминируют руководство организованной преступной группой, незаконную предпринимательскую деятельность, злоупотребление полномочиями, особо крупное мошенничество и отмывание преступных доходов.
По версии прокуратуры, Фургал и его сообщники в период с декабря 2018 года по июль 2020 года путем махинаций завладели средствами МСП Банка на сумму более двух миллиардов рублей и 8,7 миллиона долларов, после чего осуществили их легализацию.
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На скамье подсудимых, наряду с экс-губернатором региона, находятся девять предполагаемых соучастников. Фургалу инкриминируют руководство организованной преступной группой, незаконную предпринимательскую деятельность, злоупотребление полномочиями, особо крупное мошенничество и отмывание преступных доходов.
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Артем Кузьмин