Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову

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Таганский суд Москвы по ходатайству следствия на два месяца продлил арест блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, который обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Как стало известно, арест продлен до 16 февраля 2024 года. Сторона защиты просила выпустить блогера из СИЗО за залог, размер которого составляет 50 миллионов рублей.
Напомним, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. На съемной квартире его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.
По делу Шабутдинова потерпевшими признаны пятнадцать человек. Свою вину он не признаёт.
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Напомним, в Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов. На съемной квартире его задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с управлением ФСБ.
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Екатерина Коршунова