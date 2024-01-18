Таганский суд отклонил еще один иск к Ивлеевой на 1 млрд рулей

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Таганский суд Москвы не стал рассматривать иск на один миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой за организацию «голой вечеринки». Об этом информирует РБК, ссылаясь на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.
«18 января 2024 Таганский районный суд города Москвы отказал в принятии искового заявления Иншакова А.И», — сказано в публикации.Иск отменили из-за того, что истец является гражданином, который не обладает правом выступать в защиту других лиц.
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