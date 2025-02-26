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Суд отклонил жалобу Владислава Бакальчука по делу о слиянии Wildberries и РВБ

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу предпринимателя Владислава Бакальчука по делу о слиянии компании Wildberries и РВБ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что бывший муж Татьяны Ким и сооснователь маркетплейса Wildberries ранее требовал признать сделку о слиянии компании с РВБ недействительной. Напомним, что слияние произошло в декабре прошлого года. После получения отказа бизнесмен подал апелляцию на решение, однако вердикт суда остался прежним.

В материале указано, что Бакальчук считает свою долю в 1% несправедливой, а передачу активов маркетплейса в РВБ вредной для его бизнеса. Однако доказать факты он не смог, а объединение компаний было одобрено ФАС.

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Дизайнеры назвали семь цветов, которые могут сделать дом неуютным
26 февраля 2025, 19:01

Фото: iStock/Vanit Janthra

Цвет в интерьере влияет на настроение. При этом некоторые красивые оттенки могут создавать мрачную атмосферу в помещении.
Так, нежно-голубой может сделать комнату холодной и вызывать грусть. Тем не менее, синий цвет при правильном сочетании с более теплыми оттенками, способен создавать уют и вызывать спокойствие.

Шартрезно-зеленый является агрессивным, и может создавать дискомфорт. Чтобы избежать этого, лучше выбирать желтые оттенки зеленого. Такие цвета добавят радости и теплоты в квартире.

Тем временем шиферно-серый часто у людей ассоциируется с унынием и скукой. При этом тёмные серые цвета могут вызвать депрессию, при этом более теплые серые тона придают уют и нежность.

«Грязно-коричневый часто воспринимается как мрачный и тяжелый. Но если использовать более теплые коричневые оттенки, например, коричный или мокко, они могут создать спокойную и комфортную атмосферу», — пишет Pravda.Ru.

Фисташково-зеленый тоже может делать интерьер унылым. Но в сочетании с другими цветами он превращается становится гармоничным и сбалансированным.

Черный цвет в основном ассоциируется с мраком и трауром. Этот цвет создает подавляющую атмосферу. Однако, если сочетать черный с элементами дерева или яркими акцентами, то он будет выглядеть элегантно и стильно.

А вот ярко-белый является универсальным цветом, но создает холодную атмосферу в доме. Для интерьера лучше выбирать кремовый оттенок, чтобы пространство казалось более уютным и гостеприимным.

Так, дизайнеры советуют сочетать эти цвета с теплыми оттенками или использовать их в небольших количествах.

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Стало известно, какие продукты улучшают микрофлору кишечника
Диетолог Пристанский: микрофлору кишечника улучшают кисломолочные продукты
26 февраля 2025, 18:41

Фото: istockphoto/RossHelen

Мало кто любит говорить о своих проблемах с кишечником, хотя каждый с ними периодически сталкивается. Здоровый кишечник – это отличное самочувствие и сильный иммунитет. Полезные бактерии, находящиеся в нем, способствуют синтезу витаминов и борются с вредными бактериями.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что любая кисломолочная продукция благотворно влияет на улучшение качества бактерий в желудке.

«Мы говорили о штамме болгарской палочки — это закваска, которая применяется в греческих йогуртах и благотворно влияет на состояние микрофлоры кишечника. Если собрать всю внешнюю микрофлору в нашем желудке, то это вообще отдельные микроорганизмы, которые работают на благо нашего организма», — сказал эксперт.

По его словам, также благоприятно влияют на организм фрукты, в которых содержится глюкоза.

«Это очень удобный в усвоении субстрат, им питается в принципе почти все: и микробиота, и мозг, и печень. Он помогает поддерживать баланс и стимулирует работу микробиотов, от которых зависит настроение», — объяснил диетолог.

Пристанский подчеркнул, что негативно влияющих на организм продуктов не существует, однако во всем нужно знать меру.

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Диетолог раскрыл, могут ли цитрусовые влиять на настроение
Диетолог Пристанский: любой продукт может влиять на настроение
26 февраля 2025, 17:53

Фото: istockphoto/phubadee

Ученые выяснили, что всего один апельсин в день снижает риск психического расстройства на 20%. Как оказалось, цитрусы стимулируют рост определенных бактерий, которые влияют на синтез дофамина и серотонина.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сказал, что это сомнительное заявление.

«Согласно этому, люди с аллергией на цитрусовые должны находиться в депрессивных и психиатрических состояниях постоянно. Это то же самое, как выпивай кружку воды с утра и, возможно, дольше проживешь», — прокомментировал эксперт.

Однако, по его словам, рациональное зерно в этом исследовании все же есть: микробиота кишечника, действительно, влияет на выработку определенных гормонов.

«Есть два основных процесса по выделению серотонина: потребление пищи и выработка определенных бактерий. То есть, грубо говоря, пища поступила, прошла по ЖКТ, получилось механическое раздражение, выработался серотонин, усилилась перистальтика кишечника, начала выделяться слизь внутри самого желудка, включается большое количество разнообразных функций», — объяснил диетолог.

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#еда
#питание
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В РФ могут удвоить допустимую продолжительность сверхурочного труда
26 февраля 2025, 17:16

Фото: iStock/ insta_photos

Российское правительство поддержало инициативу бизнеса по увеличению продолжительности сверхурочных работ, но вопрос необходимо дополнительно согласовать. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, сообщило агентство «Интерфакс».
В настоящий момент, согласно статье 99 Трудового кодекса, продолжительность сверхурочных не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд, а общее количество этих часов может составлять максимум 120 в год.

Предприниматели, в свою очередь, предложили «в скромном варианте» увеличить продолжительность до 240 часов ежегодно.

«Правительство согласовало нам позицию. <...> Сейчас у нас главная проблема — согласовать эти инициативы с администрацией президента. Они боятся, что будет какая-то чрезмерная эксплуатация трудящихся», — обратил внимание Александр Шохин.

Он подчеркнул, что множество граждан России подрабатывают по самозанятости, то есть не против тратить дополнительное время за дополнительные выплаты, в связи с этим удвоение продолжительности сверхурочных позволит дать им подобную возможность при условии, что часы оплатят по закону.

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Трансгендеру*, экс-ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступить с лекцией в Москве
26 февраля 2025, 16:15

Наталья Максимова (фото: Telegram @obozhaba)

Трансгендеру* и бывшей ассистентке Ренаты Литвиновой запретили выступить с лекцией в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Речь идёт о 50-летней Наталье Максимовой, одной из первых трансгендерных* женщин в публичном российском пространстве, которая открыто заявила о себе. Сегодня она должна была провести мероприятие «Ароматы в кино». Лекция и парфюмерная дегустация планировались в столичном отеле Marco Polo на Патриарших прудах. Однако появились сведения, что мероприятие резко отменили в связи с «форс-мажорными обстоятельствами» и перенесли на неопределённый срок.

Ранее Максимовой заинтересовался глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин. Он потребовал проверить персону на предмет дискредитации российской армии.

Наталья Максимова называет себя блогером. Ранее она жила во Франции и работала с режиссёром Ренатой Литвиновой. Она сменила пол* в 1999 году.

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