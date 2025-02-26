Суд отклонил жалобу Владислава Бакальчука по делу о слиянии Wildberries и РВБ

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Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу предпринимателя Владислава Бакальчука по делу о слиянии компании Wildberries и РВБ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что бывший муж Татьяны Ким и сооснователь маркетплейса Wildberries ранее требовал признать сделку о слиянии компании с РВБ недействительной. Напомним, что слияние произошло в декабре прошлого года. После получения отказа бизнесмен подал апелляцию на решение, однако вердикт суда остался прежним.
В материале указано, что Бакальчук считает свою долю в 1% несправедливой, а передачу активов маркетплейса в РВБ вредной для его бизнеса. Однако доказать факты он не смог, а объединение компаний было одобрено ФАС.
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В материале указано, что Бакальчук считает свою долю в 1% несправедливой, а передачу активов маркетплейса в РВБ вредной для его бизнеса. Однако доказать факты он не смог, а объединение компаний было одобрено ФАС.
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Анастасия Чинкова