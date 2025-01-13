Wildberries могут поделить между Татьяной Ким и ее мужем Бакальчуком при разводе

Фото: iStock/Zolnierek
Савеловский суд Москвы рассмотрит раздел маркетплейса Wildberries между его основательницей Татьяной Ким и ее супругом Владиславом Бакальчуком при их разводе. Об этом сообщают РИА Новости.
Отмечается, что в суд был подан иск о расторжении брака между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком. В ходе разбирательств на заседании поднимут вопрос о совместно нажитом имуществе, в которое входит маркетплейс.
Заседание пройдет в закрытом формате. На данный момент Ким и Бакальчук делят имущество. Не исключается вариант того, что произойдет примирение сторон, при котором супруги вновь сойдутся. Об этом заявляет адвокат Бакальчука Елена Ковалева. По словам юриста, ее доверитель выступает против расторжения брака.
На данный момент по этому вопросу было проведено уже семь предварительных слушаний.
Читайте также:
ЛДПР предложит обязать компании использовать в рекламе образ многодетных семей
На складе IKEA в Польше обнаружили 240 противотанковых мин
Володин раскрыл, стоит ли ждать полного запрета видеоигр в России
Заседание пройдет в закрытом формате. На данный момент Ким и Бакальчук делят имущество. Не исключается вариант того, что произойдет примирение сторон, при котором супруги вновь сойдутся. Об этом заявляет адвокат Бакальчука Елена Ковалева. По словам юриста, ее доверитель выступает против расторжения брака.
На данный момент по этому вопросу было проведено уже семь предварительных слушаний.
Читайте также:
ЛДПР предложит обязать компании использовать в рекламе образ многодетных семей
На складе IKEA в Польше обнаружили 240 противотанковых мин
Володин раскрыл, стоит ли ждать полного запрета видеоигр в России
Иван Мусатов