«Любовь проверяется трудностями»: Владислав Бакальчук высказался о любви после развода с Татьяной Ким

Владислав Бакальчук и Татьяна Ким (фото: Telegram @WBakalchuk)
Владислав Бакальчук после развода с супругой, основательницей маркетплейса Wildberries, Татьяной Ким опубликовал пост в честь Дня всех влюблённых, в котором высказался о любви и судах за компанию.
«Говорят, любовь проверяется трудностями. Ну, раз мы пережили суды и попытки замалчивания проблем, значит, наши отношения точно крепкие. Спасибо вам за то, что не даёте замалчивать правду», – написал предприниматель в своём Telegram-канале.Бакальчук пожелал всем своим подписчикам любить и быть любимыми и пошутил: «И, если что, помните: из отношений можно выйти, из моего канала – никогда».
Ранее, 10 февраля, суд официально расторг брак Татьяны Ким и Владислава Бакальчук после 22 лет совместной жизни. Семеро детей, рождённых в браке, будут жить с матерью, а бизнесмен будет выплачивать им алименты. При этом Бакальчук заявил, что будет принимать участие в жизни детей.
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Анастасия Чинкова