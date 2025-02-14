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«Любовь проверяется трудностями»: Владислав Бакальчук высказался о любви после развода с Татьяной Ким

Владислав Бакальчук и Татьяна Ким (фото: Telegram @WBakalchuk)

Владислав Бакальчук и Татьяна Ким (фото: Telegram @WBakalchuk)

Владислав Бакальчук после развода с супругой, основательницей маркетплейса Wildberries, Татьяной Ким опубликовал пост в честь Дня всех влюблённых, в котором высказался о любви и судах за компанию.
«Говорят, любовь проверяется трудностями. Ну, раз мы пережили суды и попытки замалчивания проблем, значит, наши отношения точно крепкие. Спасибо вам за то, что не даёте замалчивать правду», – написал предприниматель в своём Telegram-канале.
Бакальчук пожелал всем своим подписчикам любить и быть любимыми и пошутил: «И, если что, помните: из отношений можно выйти, из моего канала – никогда».



Ранее, 10 февраля, суд официально расторг брак Татьяны Ким и Владислава Бакальчук после 22 лет совместной жизни. Семеро детей, рождённых в браке, будут жить с матерью, а бизнесмен будет выплачивать им алименты. При этом Бакальчук заявил, что будет принимать участие в жизни детей.

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Исполнитель роли насильника Колика в «Слове пацана» Лев Черепанов скоро станет отцом
14 февраля 2025, 18:08

Лев Черепанов (Фото: Телеграм @Lev_Cherep)

Молодой актёр Лев Черепанов прославился после выхода криминальной драмы Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», где исполнил роль гнусноватого насильника Колика. Сегодня 23-летний артист сообщил, что скоро впервые станет папой.
Кстати, именно сегодня режиссёр проекта Жора Крыжовников отмечает своё 46-летие. А Лев обрёл своё новое дополнительное счастье с девушкой по имени Мария, сообщает сетевое издание StarHit. Ведь совсем скоро молодая пара впервые станет родителями.

«Думаем, очень символично рассказать об этом именно сегодня. Поздравляем всех с таким чудесным праздником, и сами принимаем поздравления», — написал Черепанов в социальной сети в День всех влюбленных.

Прошлым летом Лёва и Маша перебрались в новую квартиру, где теперь появится их первенец. Девушка признаётся, что ей хочется рассказать и написать очень многое, и о новом жилище, и о своём новом статусе будущей мамы, но её переполняют эмоции и она опасается, что все они просто не отразятся в напечатанном тексте. К тому же Мария хочет сохранить что-то личное и сокровенное только для себя и своего любимого.

Лев Черепанов стал известен после выхода на экраны и стриминговые платформы сериала «Слово пацана», как и многие его партнёры по проекту, ставшие уже настоящими звёздами. Актёр сыграл роль насильника Ромы Колика, который по сюжету надругался над Айгуль в исполнении Анны Пересильд. Тем самым Колик сломал несовершеннолетней героине жизнь.

Режиссер Жора Крыжовников (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Сейчас артист вспоминает, что они с Аней не обсуждали с партнёршей по сцене свои действия в дубле. Также он признаётся, что особо не помнит и указаний режиссёра по поводу этого эпизода.

«Я помню, что когда бежал за ней, хватал, и мы скрывались в комнате, смотрели друг на друга, ждали команды и смеялись. Честно, вот так это все было. А вы всей страной рыдали. Так выглядит киношная жизнь. Дублей было мало — три, максимум четыре», — рассказывал актер о работе в сериале.

Сейчас Черепанова не видно в больших телепроектах и на киноэкране, но зато он активно снимается в рекламных роликах, устраивает любопытные фотосессии и готовится к исполнению одной из самых важных ролей в жизни — роли отца.

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Возлюбленная Павла Воли и Павла Буре: куда пропала популярная телеведущая MTV — Марика, как живет сейчас
14 февраля 2025, 17:24

Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)

В начале 2000-х годов на канале MTV появилась ведущая Марика, покорившая зрителей милой внешностью и широкой улыбкой. Позже она прославилась и тем, что стала девушкой юмориста Павла Воли. Со временем она пропала с телеэкранов. Как сложилась судьба Марии Кравцовой, рассказывает «Радио 1».

Карьера Марики


Мария Кравцова родилась в 1985 году. Когда девочке было 13 лет, мама отдала ее в школу моделей Вячеслава Зайцева. Спустя два года 15-летняя Маша начала самостоятельно обеспечивать семью и уговорила маму бросить тяжелую работу.

Моделью девушка проработала до 20 лет. Она не только выходила на подиум, но снималась в рекламе и музыкальных клипах, ее фото помещали в журналах, а еще Маша попала в топ-100 самых красивых людей Москвы.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)
Покорив все вершины модельного бизнеса, 20-летняя Мария захотела большего. Тогда, в 2005 году, она устраивается ведущей на музыкальный канал MTV, где начинает вести хит-парад «Евро-топ 20» и ещё примерно пять других телепрограмм. Но и на этом она не останавливается и создает свой бренд одежды. Ее имя все чаще начинают упоминать в прессе, после того, как она начала встречаться с Павлом Волей.

Роль мужчин в жизни Марики


Во времена молодости Мария встречалась с известным хоккеистом Павлом Буре. Эти отношения стали первыми серьезными в ее жизни. Именно после этого романа девушке начали активно предлагать съёмки в рекламе и журналах.

В 18 лет Мария знакомится с влиятельным бизнесменом. Но тогда отношения так и не переросли в нечто серьезное.

Другое дело — роман с Павлом Волей, с которым Мария познакомилась в клубе, где юморист давал концерты. Девушку покорила дерзость и харизма Воли.

Павел же влюбился в Марию с первого взгляда. Увидев девушку в зрительном зале, он еще не знал, кто она, но отвести глаз от нее не мог.

«Она хлопала ресницами и улыбалась во все зубы. Я был покорён!», — признался позже Воля.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)
Ребята начали встречаться и вскоре вместе отправились отдыхать на Сейшелы. Вернувшись, они поняли, что об их романе уже известно всем. Марике было сложно справиться с повышенным вниманием, которое им уделяли. Они регулярно появлялись на обложках модных журналов, а пресса уже успела их «поженить».

Спустя четыре года пара рассталась. Сначала ходили разные слухи о появлении новых увлечений у обоих. Но Марика поспешила их опровергнуть.

«Просто любовь ушла, а без ярких эмоций я не могу. Наверное, мы просто передержали нашу любовь. И отношения зашли в тупик», — пояснила причину разрыва Марика.

После этого Кравцова целиком и полностью погрузилась в работу, стала дизайнером и окончательно пропала с телеэкранов.
Мария Кравцова (Фото: Telegram @marikakravtsova)

Как живет Марика сейчас


Оказалось, что Марика вышла замуж за бизнесмена и родила двоих детей. Брак продлился восемь лет.

Скоро Марии Кравцовой исполнится 40 лет. Она написала три книги о здоровом питании, этой же теме посвятила свой блог, в котором публикует различные рецепты полезных блюд. Кравцова часто посещает светские мероприятия в сфере моды и ресторанного бизнеса.

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Раскрыт многомиллионный заработок Александра Петрова за один вечер
14 февраля 2025, 17:04

Александр Петров (фото: Telegram @petrovpoetry)

Александр Петров за поэтический вечер «Двадцать пять ноль один» заработает около трёх с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что билет на мероприятие, где выступит актёр, обойдётся зрителям от 35 до 65 тысяч рублей. Помимо просмотра самого выступления все гости получат именные подарки. Также в стоимость входит фуршет.

Как сообщает источник, творческий вечер посетят не более ста гостей для сохранения камерной атмосферы. По словам организаторов, Петров выступит с личной «исповедью в стихах».

Ранее сообщалось, что артист получает порядка пяти миллионов рублей за один съёмочный день, а также около 50 миллионов рублей за рекламные контракты.

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«Тяжёлые времена позади. Отпустила прошлое»: Ольга Бузова больше не вспоминает Даву
Ольга Бузова рассказала о своём отношении к бывшему возлюбленному Даве
14 февраля 2025, 16:34

Ольга Бузова (Фото: Телеграм @byzovahouse)

Недавно бывший возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян, более известный как Дава, сообщил о пополнении, которое ожидается в его семье. Поклонники начали переживать, как отнесётся к этой новости теледива, которая тяжело переживала разрыв с рэпером.
Love Radio поспешило всех успокоить: с актрисой, певицей и телеведущей всё в порядке, Ольга научилась отпускать прошлое, пережила тяжёлые времена и намерена двигаться дальше.

«Что же мне написать бывшему в валентинке? Да ничего! Не надо писать бывшим, девочки, поздравьте и приласкайте лучше того, кто дорог вам сейчас!», — сказала артистка, отвечая на соответствующий вопрос.

Бузова посоветовала девушкам не зацикливаться на прошлом, уметь с ним прощаться, иначе оно будет держать и не отпускать. Его следует помнить, ценить и даже любить, потому что без прошлого не было бы ни настоящего, ни будущего. Бывает непросто и даже больно отпускать то, что было раньше, но это надо пережить, считает певица.

«Ненормально, когда человек не переживает из-за расставания — если любили, не стесняйтесь, не бойтесь переживаний, но когда все прошло, идите вперед с гордо поднятой головой», — сказала Ольга в эфире радиостанции.

Недавно стало известно, что у знаменитой участницы и экс-ведущей скандального проекта Дом-2 появился новый поклонник —судебный пристав Роман Литаров. Он задаривает Бузову роскошными букетами и дорогими подарками. Но 39-летняя Ольга не спешит комментировать возможные перемены в личной жизни, заявляя, что заботится о своей женской репутации.

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«Аккуратно втёрлась в доверие»: Брухунова сделала признание о начале отношений с Петросяном
14 февраля 2025, 16:30

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова дала большое интервью, в котором затронула тему отношений с мужем Евгением Петросяном. Она в очередной раз подтвердила, что их роман начался задолго до официального развода юмориста с Еленой Степаненко.
По словам Брухуновой, ещё до свадьбы она отвечала не только за руководство театром Петросяна, но и за его стиль. Последние 12 лет именно она выбирает артисту одежду, в которой он выступает, посещает светские мероприятия и щеголяет на отдыхе.

Татьяна подчеркнула, что Петросян далеко не всегда был таким франтом, как сейчас. Ей пришлось аккуратно втереться к нему в доверие и постепенно вносить изменения в его гардероб.

«12 лет я стою у руля его образа, но, на самом деле, это было не так-то просто сделать, потому что человек, во-первых, из другого времени, потом он консерватор в одежде, он любит всё такое классическое... Я вела свой путь ненавязчиво, но поскольку он человек творческий, он всегда открыт к экспериментам, мне в этом смысле повезло. Он не боится ярких цветов, у него невероятное количество ярких носков и всё такое прочее... Я очень радуюсь, когда он идёт на эксперименты вслепую. То есть он доверяет мне образ и говорит мне: «Придумай что-нибудь». И я так расцветаю внутри. Доверие – это очень важно!», – рассказала Брухунова.
Молодая супруга Петросяна не стала скрывать, что гордится как образами мужа, так и своими. Однако недавно она попала в серьёзный скандал, когда раскритиковала девушек, покупающих поддельные сумки.

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