Суд отклонил жалобу Яшина* по протоколу о нарушении закона об иноагентах

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В Мосгорсуде прошло заседание, на котором рассматривалась жалоба Ильи Яшина* по протоколу о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что суд признал законным штраф в размере 45 тысяч рублей осужденному за распространение фейков о ВС РФ. Первый штраф был назначен Яшину* за то, что он в Telegram публиковал материалы без указания статуса иноагента.
В марте Яшин* получил еще один штраф, в размере 30 тысяч рублей по той же причине.
В декабре 2022 года Яшину* назначили 8,5 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Ранее Яшин* вёл прямой эфир на YouTube, в котором рассказывал ложные факты о событиях, произошедших в Буче.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
В марте Яшин* получил еще один штраф, в размере 30 тысяч рублей по той же причине.
В декабре 2022 года Яшину* назначили 8,5 лет лишения свободы за распространение фейков о российской армии. Ранее Яшин* вёл прямой эфир на YouTube, в котором рассказывал ложные факты о событиях, произошедших в Буче.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Екатерина Коршунова