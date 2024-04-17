Суд отменил 12-летний приговор профессора МФТИ Валерия Голубкина о госизмене

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Верховный суд отменил апелляционное решение по делу доктора технических наук Валерия Голубкина о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Отменено определение апелляционной инстанции, дело отправили на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — пишет агенство РИА Новости.
Напомним, что решением Мосгорсуда профессор МФТИ Валерий Голубкин был приговорен к 12 годам лишения свободы за госизмену. Слушанье дела проходило в закрытом судебном заседании. Голубкин — один из известных специалистов в области гиперзвука. В рамках уголовного дела он был арестован в 2021 году по обвинению в госизмене.
Ранее «Радио 1» сообщало, что суд в Москве отправил под домашний арест блогера Портнягина.
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