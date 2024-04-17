Суд в Москве отклонил иск к блогеру Анастасии Ивлеевой

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Лефортовский районный суд Москвы по иску Анастасии Пак отказался взыскать компенсацию морального вреда с клуба «Мутабор», и блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на пресс-службу суда.
Анастасия Пак требовала обязать компанию «Арт Центр» и блогера Анастасию Ивлееву перечислить по одному млрд рублей в государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Суд её требования отклонил.
Напомним, что в ночь на 21 декабря 2023 года в Mutabor состоялась самое скандальное событие минувшего года — «голая вечеринка». Самые ярки звёзды российской эстрады явились на праздник, следуя дресс-коду almost naked. На вечеринке отметились как звёзды сцены первой величины типа Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и Димы Билана, так и малоизвестные рэперы, у которых из одежды были только носок на причинном месте или очки на переносице.
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