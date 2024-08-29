Суд признал законным арест главы «Военторга» Павлова по делу о мошенничестве

В городе Кстово Нижегородской области жители одной из многоэтажек до сих пор шокированы произошедшим. Весной этого года 26-летний Иван Кашин несколько часов убивал собственную мать Надежду, пока соседи слышали истошные крики. В материале «Радио 1» расскажем, что произошло тем днем.