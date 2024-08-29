Суд признал законным арест главы «Военторга» Павлова по делу о мошенничестве

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Московский городской суд признал законным арест гендиректора «Военторга» Владимира Павлова по делу о мошенничестве с госконтрактами для нужд Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости. Меру пресечения оставили в силу, в апелляции отказали, указано в материале.
«Суд постановил: решение об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — пояснил судья.Ранее суд отправил Павлова в СИЗО до 30 сентября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, глава «Военторга» с подельниками продали Министерству обороны РФ с 2019 по 2022 год армейские гигиенические наборы на 625 миллионов рублей, завысив их стоимость более чем на 400 миллионов.
Павлов в свою очередь вину не признал, обещал не скрываться и сотрудничать со следствием. Он также добавил, что, помимо «Военторга», занимает должность генерального директора в АО «Славянка» на протяжении 12 лет, и за всё время ни разу не был заподозрен в каких-либо мошеннических действиях.
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