Суд Парижа вынесет приговор женщинам, заявлявшим, что Брижит Макрон – мужчина

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова
В Париже суд вынесет приговор двум женщинам, которые утверждали, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Об этом информирует РИА Новости.
В июне в коррекционном трибунале Парижа начался судебный процесс над Наташей Рей и Дельфин Эегусс. Супруга Марона и ее брат обвиняют Рей в клевете. Они требуют оштрафовать каждую обвиняемую на сумму в 10 000 евро, а также выплатить около 3 000 евро судебных издержек.
В декабре 2021 года независимая журналистка Рей на YouTube заявила, что проводит расследование в отношении первой леди Франции. Она утверждала, что школьная учительница, которая старше Макрона на 24 года, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Это видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ.
В этом году Макрон впервые публично раскритиковал сообщения различных изданий по поводу пола его жены. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «ложная информация и сфабрикованные сюжеты», которым верят люди.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на замене части старинных витражей в соборе Норт-Дам на современные, хотя специалисты выступают против этого.
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В декабре 2021 года независимая журналистка Рей на YouTube заявила, что проводит расследование в отношении первой леди Франции. Она утверждала, что школьная учительница, которая старше Макрона на 24 года, на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Это видео стало вирусным и быстро распространилось в СМИ.
В этом году Макрон впервые публично раскритиковал сообщения различных изданий по поводу пола его жены. По его словам, худшее, с чем он сталкивается на посту президента, — это «ложная информация и сфабрикованные сюжеты», которым верят люди.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на замене части старинных витражей в соборе Норт-Дам на современные, хотя специалисты выступают против этого.
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Дарья Осипова