Суд перенес слушания по делу «крабового короля» Кана

Фото: iStock/AMilkin
Заседание суда по делу предпринимателя Олега Кана перенесено до сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фрунзенского районного суда Владивостока.
Напомним, «крабовый король» обвиняется в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко и контрабанде нескольких тысяч тонн краба. Кроме того, предприниматель Кан уклонялся от уплаты налогов, задолжав государству более 3,5 млрд рублей.
В марте текущего года правозащитник Кана заявил о смерти своего клиента, однако Генпрокуратура РФ полагает, что «кончина» бизнесмена является инсценировкой.
Читайте также:
«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов
С рыбопромышленников Дальнего Востока взыскали миллиарды рублей
Месть за покушение и 17 лет тюрьмы: почему Генпрокуратура не верит в смерть бизнесмена Кана
Анастасия Хохлова