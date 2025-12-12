Достижения.рф

«Стреляли и били»: В Петербурге подростки устроили зверскую расправу над прохожим

В Петербурге задержали троих подростков по подозрению в нападении на прохожего
Фото: Istock/papi8888

В центре Санкт-Петербурга несовершеннолетние напали на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.



По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Пушкинской 11 декабря около 4:30 утра. Трое неизвестных выстрелили из сигнального пистолета в 38-летнего жителя Кировского района, после чего избили его и скрылись с места происшествия.

Мужчина получил ушибы и обратился за медучреждение. В больнице ему оказали необходимую помощь и в тот же день выписали. Полицейские задержали трёх 17-летних подозреваемых вечером следующего дня. У одного из подростков изъяли светошумовой пистолет. Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее во Владивостоке мужчина по «заказу» спалил на парковке 20 автомобилей.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0