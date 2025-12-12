«Стреляли и били»: В Петербурге подростки устроили зверскую расправу над прохожим

12 декабря 2025, 13:31

В Петербурге задержали троих подростков по подозрению в нападении на прохожего

Фото: Istock/papi8888

В центре Санкт-Петербурга несовершеннолетние напали на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.