«Стреляли и били»: В Петербурге подростки устроили зверскую расправу над прохожим
В центре Санкт-Петербурга несовершеннолетние напали на прохожего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Пушкинской 11 декабря около 4:30 утра. Трое неизвестных выстрелили из сигнального пистолета в 38-летнего жителя Кировского района, после чего избили его и скрылись с места происшествия.
Мужчина получил ушибы и обратился за медучреждение. В больнице ему оказали необходимую помощь и в тот же день выписали. Полицейские задержали трёх 17-летних подозреваемых вечером следующего дня. У одного из подростков изъяли светошумовой пистолет. Следствие возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
