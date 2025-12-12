Ученых из Петербурга осудили за хищение 20 млн при испытании лекарства от рака

12 декабря 2025, 14:07

Фото: iStock/Zolnierek

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал троих ученых виновными в мошенничестве при испытаниях нового лекарства от рака. Они похитили 20 миллионов рублей, оформив подложные документы о проведении исследований.