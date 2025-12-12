Ученых из Петербурга осудили за хищение 20 млн при испытании лекарства от рака
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал троих ученых виновными в мошенничестве при испытаниях нового лекарства от рака. Они похитили 20 миллионов рублей, оформив подложные документы о проведении исследований.
Как сообщает «Лента.ру», фигурантами дела стали Михаил Захаров, Владимир Виноградов и Владимир Криштопа. Четвертый участник, Александров Г.В., проживает за границей и объявлен в международный розыск. Все трое подсудимых признали вину, раскаялись и частично возместили ущерб.
Суд установил, что ученые не проводили эксперименты на животных и подделали документы о неэффективности препарата. Лабораторных крыс передали на передержку, а на основании ложных заключений было написано официальное заключение о неудаче исследования.
По приговору, Михаил Захаров получил 5,5 года условно с испытательным сроком пять лет, а Виноградов и Криштоп — по четыре года условно. Суд подчеркнул, что ущерб в размере 20 миллионов рублей частично компенсирован, однако ущерб государству и научной сфере остаётся значительным.
Читайте также: