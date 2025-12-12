Московский пенсионер отобрал у матери двоих детей машину по «схеме Долиной»

12 декабря 2025, 13:49

Фото: Istock/ThamKC

Жительница Екатеринбурга потеряла деньги и машину из-за обмана прежнего владельца. Об этом сообщает Е1.





Женщина, воспитывающая двоих детей, купила Hyundai на вторичном рынке, проверив его по базам ГИБДД. Через семь месяцев автомобиль эвакуировали приставы. Причиной послужило заявление прежнего хозяина — пенсионера из Долгопрудного.



Он продал машину в 2024 году, но позже заявил, что деньги от продажи перевёл мошенникам. Полиция возбудила уголовное дело, а иномарку изъяли как вещественное доказательство и вернули прежнему владельцу.



По словам покупательницы, она значительно отремонтировала эту машину.

«Продал рухлядь, а получил конфетку», — сказала она.