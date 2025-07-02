Суд посадил водителя на 3 года за «Шахаду» на машине
Владелец автомобиля Chevrolet Camaro приговорен 2-м Западным военным судом к трем годам лишения свободы за «оправдание и пропаганду терроризма». Причиной стало размещение наклейки с текстом «Шахада», которую экспертиза сочла похожей на флаг запрещенной в РФ организации «Аль-Каида»*.
Защита утверждает, что первая экспертиза не нашла признаков терроризма, так как «Шахада» является столпом ислама. Однако повторное заключение, проведенное без религиоведа, классифицировало заводскую тонировку как умышленный фон для символа, связав его с «Аль-Каидой»*.
По мнению адвоката, на дело повлияли политические мотивы, связанные с предыдущим обвинением в символике «Талибана».
*«Аль-Каида» признана террористической организацией и запрещена в России.
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