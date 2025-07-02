В Татарстане заболеваемость мышиной лихорадкой снизилась на треть
В Татарстане число заболевших мышиной лихорадкой почти на треть снизилось
В Республике Татарстан заболеваемость мышиной лихорадкой значительно снизилась по сравнению с прошлым годом.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информ» заявила, что острое вирусное заболевание сократилось почти на треть (27%).
«Ситуация стабильная. Мы наблюдаем снижение заболеваемости. На сегодня зарегистрировано 94 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом. За аналогичный период прошлого года их было 130», — сообщила Авдонина.Роспотребнадзор Татарстана напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики, так как сезон мышиной лихорадки продлится до октября. Следует отметить, что источник инфекции — мышевидные грызуны, а заражение человека происходит преимущественно воздушно-пылевым путём.