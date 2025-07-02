В Татарстане заболеваемость мышиной лихорадкой снизилась на треть

02 июля 2025, 18:00

В Татарстане число заболевших мышиной лихорадкой почти на треть снизилось

Фото: Istock/Kseniia Glazkova

В Республике Татарстан заболеваемость мышиной лихорадкой значительно снизилась по сравнению с прошлым годом.





Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина на пресс-конференции в «Татар-информ» заявила, что острое вирусное заболевание сократилось почти на треть (27%).

«Ситуация стабильная. Мы наблюдаем снижение заболеваемости. На сегодня зарегистрировано 94 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом. За аналогичный период прошлого года их было 130», — сообщила Авдонина.