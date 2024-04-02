Суд повторно рассмотрит дело мужчины, напавшего на ребёнка в шапку с буквой Z

Фото: istockphoto/Zolnierek
Дело мужчины, обругавшего пятиклассника в шапке с символикой специальной военной операции рассмотрит Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Такое решение принял Свердловский областной суд, утвердив ходатайство государственного обвинителя об изменении территориальной подсудности.
Прокуратура настояла на переносе процесса из Ленинского районного суда, где ранее работала мама мальчика, проходящего по делу в качестве потерпевшего. После предания истории огласке, её вынудили уволиться под угрозой увольнения из-за утраты доверия. Позже женщина устроилась на работу в Росгвардию, где служит её муж, сейчас находящийся в зоне СВО.
Инцидент произошёл год назад, в апреле 2023 года. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, увидел на улице подростка в шапке, с нашитой на неё буквой Z — одним из символов специальной военной операции. Он набросился на ребёнка и выкрикнул в его адрес несколько нецензурных ругательств. Происшедшее попало на запись камеры домофона.
Мама мальчика написала на мужчину заявление и обвинила его в дискредитации Вооружённых сил РФ. Однако в полиции возбудили дело о мелком хулиганстве. Ленинский районный суд приговорил екатеринбуржца к штрафу в размере 7 тысяч рублей и закрыл дело. Маме ребёнка пришлось уволиться с работы. После обращения депутата Госдумы Александра Хинштейна прокуратура обжаловала решение суда. В пользу более строгого наказания жителя Екатеринбурга высказался также мэр города Алексей Орлов.
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Инцидент произошёл год назад, в апреле 2023 года. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, увидел на улице подростка в шапке, с нашитой на неё буквой Z — одним из символов специальной военной операции. Он набросился на ребёнка и выкрикнул в его адрес несколько нецензурных ругательств. Происшедшее попало на запись камеры домофона.
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Александр Бойцов