Суд арестовал создателя «Дореволюционного советчика» за дискредитацию ВС РФ

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Головинский суд Москвы арестовал создателя паблика в социальной сети «ВКонтакте» «Дореволюционный советчик», об этом сообщает «РИА Новости».
«Суд арестовал Малахова В. И. до 17 марта 2024 года», — цитирует суд агентство.
Также известно, что Вячеславу Малахову, который является автором сообщества «Дореволюционного советчик» вменяется уголовная статья о публичной дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации. Малахову грозит до пяти лет заключения.
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