В суд передали первое уголовное дело о злоупотреблении силовиков в Херсонской области

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В суд направлено первое уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями со стороны силовиков в Херсонской области, сообщает «Коммерсантъ».
Бывшего руководителя второго отдела Следственного управления Следственного комитета России по региону Дениса Захожих обвиняют в неправомерном использовании арестованного автомобиля Toyota Land Cruiser в личных целях. Автомобиль был оформлен на мать заключенного в СИЗО по делу о растрате бывшего и.о. министра здравоохранения региона Вадима Ильмиева и считался вещественным доказательством.
Уголовное дело в отношении Захожих было возбуждено в декабре 2023 года по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). К тому времени полковник юстиции уже вышел на пенсию. Захожих был задержан в Керчи спустя неделю после возбуждения дела. После утверждения Генеральной прокуратурой обвинительного заключения, дело было передано в Генический районный суд Херсонской области для дальнейшего рассмотрения.
Ранее прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже. Материалы дела также направлены в Херсонский областной суд.
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Уголовное дело в отношении Захожих было возбуждено в декабре 2023 года по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). К тому времени полковник юстиции уже вышел на пенсию. Захожих был задержан в Керчи спустя неделю после возбуждения дела. После утверждения Генеральной прокуратурой обвинительного заключения, дело было передано в Генический районный суд Херсонской области для дальнейшего рассмотрения.
Ранее прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу гражданина Украины, обвиняемого в шпионаже. Материалы дела также направлены в Херсонский областной суд.
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Елена Перлова