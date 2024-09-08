Экс-военному Бородину дали 3,5 года колонии по делу о хищении земель Минобороны

Фото: iStock/Michał Chodyra
Военный суд приговорил к 3,5 годам колонии бывшего военнослужащего Сергея Бородина — одного из 10 фигурантов дела о хищении земель Минобороны РФ общей стоимостью более 940 млн рублей. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС. Отмечается, что Бородина признали виновным в мошенничестве.
«Суд первой инстанции приговорил его к колонии общего режима на срок 3 года 5 месяцев со штрафом в 350 тыс. рублей. Бородин признан виновным в мошенничестве. Судебная коллегия Второго Западного окружного военного суда определила: приговор суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника без удовлетворения», — указано в документе.По информации агентства, Бородин полностью признал свою вину и выплатил причиненный ущерб, а его дело выделили в отдельное производство.
В материалах дела отмечается, что Бородин с января 2008 по ноябрь 2021 вместе с другими участниками обманом приобрел земельные участки незаконно сформированные из земель обороны и безопасности.
Читайте также:
Экс-замминистра обороны Попов остается собственником арестованного имущества
Генерал Попов просит привлечь как свидетелей защиты нескольких командиров
Жизнь ради ВС РФ, покойный генерал-соучастник: Новые подробности дела Попова
Данил Пономарев