Экс-военному Бородину дали 3,5 года колонии по делу о хищении земель Минобороны

Топ-менеджер государственной корпорации «Росатом» Геннадий Сахаров подтвердил факт получения денег от бизнесмена, объяснив их платой за консультирование, но не признал свою вину во взяточничестве. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости. Отмечается, что ему предъявили обвинение в окончательной редакции.