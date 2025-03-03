Суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии

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Савеловский суд Москвы приговорил королеву марафонов Елену Блиновскую к пяти годам колонии, пишет Telegram-канал «112».
Прокурор требовал для Блиновской наказание в виде лишения свободы, а также конфискации её имущества. Суд конфисковал в пользу государства загородный особняк Блиновской в подмосковной Истре, дом в Ялте, машины Mitsubishi, моторную лодку, мотоцикл, а также имущество в Марий Эл и в Адыгее. Кроме того, с Блиновской взыскали 587 млн рублей.
Наказание Блиновская будет отбывать в колонии общего режима.
Напомним, Блиновская дробила бизнес и распределяла доход от продажи своих курсов по мелким фирмам и ИП, которые работали по упрощённой системе налогообложения. Это дало ей возможность уйти от налогов на миллиард.
Shot подсчитал, что королева марафонов проведёт в колонии три года и пять месяцев. Она провела в СИЗО год и 19 дней, где один день равен полутора дням в колонии общего режима. На свободу блогер, предварительно, выйдет в августе 2028 года, если отсидит срок до конца. Однако после отбытия трети срока она сможет подать заявление на УДО.
Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.
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Наказание Блиновская будет отбывать в колонии общего режима.
Напомним, Блиновская дробила бизнес и распределяла доход от продажи своих курсов по мелким фирмам и ИП, которые работали по упрощённой системе налогообложения. Это дало ей возможность уйти от налогов на миллиард.
Shot подсчитал, что королева марафонов проведёт в колонии три года и пять месяцев. Она провела в СИЗО год и 19 дней, где один день равен полутора дням в колонии общего режима. На свободу блогер, предварительно, выйдет в августе 2028 года, если отсидит срок до конца. Однако после отбытия трети срока она сможет подать заявление на УДО.
Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.
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Элина Позднякова