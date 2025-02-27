«Королева марафонов» Блиновская сделала заявление перед оглашением приговора

Елена Блиновская (Фото: Instagram*/elena_blinovskaya)
«Королева марафонов» Елена Блиновская заявила о своем раскаянии в рамках сегодняшнего судебного заседания в Савеловском суде и попросила не исключать возможность применить в ее случае статью об отсрочке отбывания наказания. Об этом пишет StarHit.
«Раскаиваюсь. (…) Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 82 статьи УК РФ, потому что в первую очередь, конечно, моя главная обязанность — это быть рядом с собственными детьми, и заниматься непосредственно ими», — сказала Блиновская в последнем слове.Она подчеркнула, что старший сын учится в девятом классе, дочери скоро будет пять лет, а еще в средней школе учатся близнецы.
Блиновскую арестовали весной 2023 года, подозревая в уклонении от уплаты налогов. На сегодня ее задолженность составляет примерно 1,2 миллиарда рублей.
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Никита Кротов