Суд приговорил москвичку к восьми годам колонии за фейки о Вооружённых силах РФ

Фото: istockphoto/Zolnierek
Второй западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы жительницу Москвы Анастасию Бережинскую. Она признан виновной в совершении трёх преступлений — распространении фейков о российской армии, дискредитации ВС РФ и оправдании терроризма.
Путём частичного сложения наказаний было решено окончательно назначить москвичке наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Кроме того, ей на три года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Все обвинения, выдвинутые против Бережинской, были связаны с её публикациями в социальной сети «ВКонтакте», а также с комментариями к ним. До приговора женщина находилась под подпиской о не выезде и на судебные заседания являлась самостоятельно. Её взяли под стражу в зале суда, дожидаться решения по апелляции она будет уже в СИЗО.
Читайте также:
Педиатр Буянова получила 5,5 года за фейки о ВС РФ
Актёра Смольянинова* заочно арестовали за фейки о ВС РФ
Актера Хабарова из сериала «След» объявили в розыск по делу о фейках про ВС РФ
* Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов