Актера Хабарова из сериала «След» объявили в розыск по делу о фейках про ВС РФ

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Актера Андрея Хабарова, игравшего роли в сериале «След» и «Побег», объявили в федеральный и международный розыск по делу о фейках про ВС РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что он покинул Россию в 2022 году и сбежал в Грузию, выложив видео обстрела украинского Николаева.
По информации канала, находясь за границей, Хабаров регулярно поливает грязью Россию, называя Курск украинским городом, а ВС РФ — «раziйской армией». Теперь в отношении него, отмечает издание, возбудили уголовное дело, а после объявили в федеральный и международный розыск, заочно отправив актера под стражу.
Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского* к 8,5 годам колонии за распространение фейков об армии России. Он осудил Россию почти сразу после начала конфликта, покинул страну, после чего в его соцсетях начали регулярно появляться посты с критикой российских военных.
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