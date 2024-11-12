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Педиатр Буянова получила 5,5 года за фейки о ВС РФ

Фото: istockphoto/AMilkin

Фото: istockphoto/AMilkin

Обвиняемая в фейках о ВС РФ педиатр Надежда Буянова получила 5,5 года, проинформировали РИА Новости, ссылаясь на Тушинский суд столицы.
«Буяновой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили журналистам.
Обвинение просило для осужденной шесть лет заключения с запретом администрирования интернет-ресурсов еще на пять лет после освобождения. Дело против Буяновой открыли по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина.



По информации ведомства, врач отреагировала насмешкой, когда узнала о тоске ребенка по погибшему в зоне спецоперации отцу. Свою реакцию она подкрепила словами о правомерности действий Киева.

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В Харьковской области раскрыли планы Киева по мобилизации
ВГА: ТЦК должны мобилизовать миллион восточных украинцев до конца 2024 года
12 ноября 2024, 16:58

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Миллион восточных украинцев должны призвать в ряды ВСУ до конца года территориальные центры комплектования (ТЦК, военкомат), проинформировал на брифинге замруководителя военно-гражданской администрации под Харьковом Евгений Лисняк.
«По оперативной информации, в настоящее время перед ТЦК стоит задача любыми методами мобилизовать 1 млн человек до конца 2024 года для последующей незамедлительной отправки на фронт. При этом основными регионами — донорами так называемого мобилизационного ресурса станут Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, а также и подконтрольные Киеву районы Запорожской и Херсонской областей», — отметил чиновник.
Мобилизация на Украине началась в конце февраля 2022 года. С каждым годом она ужесточается. Людей хватают прямо на улицах, а также во время работы. При этом украинские власти заявляют, что в стране действует так называемый принцип «воюй или работай». По словам премьера Дениса Шмыгаля, работающим людям вручается лишь два процента повесток.

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Педиатр Буянова получила 5,5 года за фейки о ВС РФ

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#мир
#украина
#мобилизация
#всу
#война
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#конфликт
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В РФ чиновница назвала «сидельцами» и «мошенниками» бойцов СВО
Kub Mash: в Сочи чиновница назвала бойцов СВО «сидельцами» и «мошенниками»
12 ноября 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Российская чиновница в Сочи заявила, что в зоне спецоперации служат «сидельцы» и «мошенники». Скандальное видео продемонстрировал Telegram-канал Kub Mash.
На видеозаписи стоящая спиной к снимающему ролик женщина называет маму одной жительницы обезьяной. Затем она нелестно высказывается об участниках боевых действий.

«Я знаю, кто на СВО. (...) Сидельцы на СВО, я представляю, какие мошенники на СВО», — произнесла чиновница.

Горожане подчеркнули, что на записи Любовь Гашкова, являющаяся главным специалистом отдела муниципального казначейства. Канал отметил, что незадолго до попавшей на запись встречи, Гашкова якобы с высокомерием общалась с людьми.

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#мир
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#украина
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#война
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#новости
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Мать бойца, в одиночку удерживавшего позиции 3 недели, не знала, что сын на СВО
12 ноября 2024, 16:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Мать бойца ВС РФ Закарьи Алиева Халисат не знала, что ее сын отправился в зону спецоперации. Об этом она рассказала в беседе с RT.
Женщина рассказала, что сын однажды он прислал ей фото в военной форме, тогда она насторожилась, но Закарья успокоил мать, сказав, что камуфляж ему выдали на работе на время обучения охранников стрельбе.

Как-то ей пришло сообщение от сослуживца Алиева, что тот погиб, но мать не поверила.

«Ко мне родственники пришли домой, соседи. Все плачут, приносят соболезнования, а я сразу сказала: «Я не принимаю их! Материнское сердце чувствует и знает: мой сын жив!» — рассказала Халисат.

О том, что сын действительно жив, женщина узнала недавно. Закарья смог отправить ей сообщение с чужого телефона, где написал, что, жив и здоров.

Алиев не позволил подразделениям противника занять опорный пункт, в одиночку дав отпор ВСУ. Он остался на позиции один. Связь с сослуживцами прервалась после шквального вражеского огня. Мужчина на протяжении трех недель отражал атаки украинских боевиков, питаясь лишь луком. Достать другую еду и воду было невозможно.


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В Курской области силы ПВО сбили две авиабомбы ВСУ
12 ноября 2024, 16:10

Фото: istockphoto / NiseriN

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила две управляемые авиационные бомбы, которые выпустили Вооружённые силы Украины в приграничную зону Курской области.
«Благодарю наших бойцов ПВО!» – написал губернатор в социальных сетях.
Ранее стало известно, что за сутки российская ПВО уничтожила 71 беспилотник и шесть снарядов РСЗО HIMARS ВСУ.

Кроме того, ночью 12 ноября российские ПВО-системы сбили девять украинских дронов в воздушном пространстве Белгородской области, а также по два беспилотника в Брянской и Курской областях.

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#пво
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ВС РФ в зоне СВО вооружились технологией Илона Маска
Военкор Коц: ВС РФ в зоне СВО вооружились технологией Илона Маска Starlink
12 ноября 2024, 15:55

Фото: istockphoto/zim286

Российские войска пользуются спутниками Starlink американского бизнесмена Илона Маска в зоне спецоперации, пишет «Военное дело», ссылаясь на военкора Александра Коца.
«Старлинком» в войсках мы активно пользуемся на территории СВО. Через него, в том числе, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА. Это очень серьезно подняло наш уровень разведывательный, нашу возможность отслеживать передвижения противника, его планов и так далее», — проинформировал военкор.
Он добавил, что технологии помогают российским разведчикам, однако аналога такой системы в РФ пока нет, поэтому приходится пользоваться американской.

Ранее сообщалось, что заявил Илон Маск об украинском конфликте.

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«Решил, что поеду на СВО»: депутат Госдумы бросил пост и ушел на фронт после слов раненого военного, что сказал боец
12 ноября 2024, 15:53

Евгений Первышов (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов оставил свой пост и отправился в зону проведения спецоперации. Примечательно, что он принял это решение после беседы с раненым российским солдатом. О чем боец ВС РФ говорил с депутатом в материале «Радио 1».

Предложение возглавить Тамбовскую область


4 ноября Владимир Путин подписал Указ «Об исполняющем обязанности Главы Тамбовской области». На должность назначен бывший мэр Краснодара, ветеран спецоперации Евгений Первышов. В интервью «Комсомольской правде» вновь назначенный глава области рассказал, что предложение от Президента было неожиданным и до самой встречи с Владимиром Путиным он не догадывался, для чего его пригласили в Кремль.

Первышов рассказал о семье в Краснодаре


Евгений Первышов родом из Краснодарского края, политик учился и долгое время работал в этом регионе. Семьей обзавёлся там же. Новость о назначении политик сообщил родным по телефону.

«С мамой я сам разговаривал. Отца у меня уже давно нет, а мама жива-здорова, слава Богу. Конечно, переживает. Напутствовала на добрые дела, которые надо будет сделать на новой работе», – говорит Первышов.

К переезду из Краснодара начинает готовиться его семья: супруга и четверо детей.

Из депутатов — в окопы


Когда началась мобилизация, Евгения Первышова от Госдумы отправили в Ростов, в рамках визита он посетил один из военных госпиталей.

«Там я услышал от одного солдата: «Мы прошли бои, нас, пожалуйста, не забудьте. Не забудьте о том, что мы есть». Мы вышли на улицу и я говорю – у меня нет слов, наверное, я сейчас буду разговаривать с руководством партии, Госдумы, подпишу контракт и поеду на СВО», – вспоминает Врио губернатора.

После этого политик заключил контракт с Министерством обороны и в общей сложности провел на СВО 10 месяцев. По мнению Первышова, защищать Родину — это долг всех мужчин.

Планы на работу в Тамбовской области


Врио губернатора региона планирует продолжить работу без каких-либо кардинальных мер. В планах познакомиться с жителями, с сотрудниками администрации, а после — сделать выводы, чтобы наладить работу.

Программа «Время героев»


Евгений Алексеевич планирует поддерживать ребят, которые уже закреплены за территорией Тамбовской области по программе «Время героев».

«И, может, похожие курсы введем в области, чтобы из участников СВО, которые вернулись домой, тоже подбирать ребят, желающих работать в органах самоуправления либо в госструктурах», — заключил собеседник.

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Участнику СВО не дали выплату за ранение в Тюменской области
12 ноября 2024, 15:13

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Тюменской области раненый боец СВО не получил выплату за ранение, поскольку отсутствовало подтверждение факта, что он проживал в регионе на тот момент, когда получил травму. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на региональную объединенную пресс-службу судов.
«Мужчина родился, проживал и имел регистрацию на территории Бердюжского района с 2000 года по конец января 2022-го, после чего зарегистрировался в Ингушетии, но продолжал жить в Тюменской области. В марте 2024-го он убыл на СВО, и спустя два месяца получил ранение. Однако в выплате в отделе соцзащиты ему отказали, так как не был подтвержден факт проживания в регионе на дату получения ранения», — пояснил собеседник журналистам.
В результате 24-летний военный обратился в суд, где доказал свое право на выплату.

Ранее была опубликована видеозапись подрыва боевиками ВСУ Терновской дамбы Кураховского водохранилища.

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#война
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«Не очень понятно»: Каллас не объяснила свое понимание победы Киева
Кандидат в главы дипломатии ЕС не пояснила, что понимает под победой Киева
12 ноября 2024, 14:58

Фото: istockphoto/artJazz

Кандидат на пост главы евродипломатии Кая Каллас не объяснила свое понимание «победы» киевского режима, хотя говорила о том, что ее нужно «обеспечить».
«Я, может, тут не очень понятно объяснила, но повторюсь, что мы не можем позволить России делать все, что она хочет, в этом случае и другие могут решить, что им все можно… Если мы заключаем краткосрочные соглашения и мире, они снова приводят к войнам... Сейчас настало время показать России, что она не может это делать», — сказала она в рамках заседания комитета Европарламента по международным вопросам.
Кандидатуру на пост главного дипломата ЕС взамен уходящего Жозепа Борреля утвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Уточняется, что пока у евродепутатов все больше вопросов на фоне выступления Каллас.

Перед этим сообщалось, что ЕС собирается согласовать новый пакет ограничительных мер против России.

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#мир
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#дипломат
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Видео подрыва Терновской дамбы в Курахово боевиками ВСУ появилось в Сети
12 ноября 2024, 14:44

Фото: iStock/Oleg Polonskii

В Сети появились кадры подрыва Терновской дамбы Кураховского водохранилища. Их опубликовала украинский военный корреспондент телеканала ТСН Юлия Кириенко.
На видео видно, что осуществлен именно подрыв дамбы. Никаких атак на кадрах не зафиксировано. При этом украинский беспилотник вел объективный контроль.

Таким образом, командование ВСУ целенаправленно осуществило подрыв дамбы Кураховского водохранилища, чтобы замедлить российское наступление на данном направлении.

Накануне Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана боевиками ВСУ, после чего вода начала затапливать близлежащие поселки.

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