Педиатр Буянова получила 5,5 года за фейки о ВС РФ

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Обвиняемая в фейках о ВС РФ педиатр Надежда Буянова получила 5,5 года, проинформировали РИА Новости, ссылаясь на Тушинский суд столицы.
«Буяновой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — сообщили журналистам.Обвинение просило для осужденной шесть лет заключения с запретом администрирования интернет-ресурсов еще на пять лет после освобождения. Дело против Буяновой открыли по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина.
По информации ведомства, врач отреагировала насмешкой, когда узнала о тоске ребенка по погибшему в зоне спецоперации отцу. Свою реакцию она подкрепила словами о правомерности действий Киева.
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