Актёра Смольянинова* заочно арестовали за фейки о ВС РФ

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Актёра Артура Смольянинова* заочно арестовали по статьям о фейках о ВС РФ и возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца. Срок будет исчисляться с момента его экстрадиции или задержания на территории России.
В пресс-службе суда подчеркнули, что актёру заочно предъявлено обвинение в действиях, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды в интернете, а также распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти.
Также Смольянинов* объявлен в международный розыск.
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В пресс-службе суда подчеркнули, что актёру заочно предъявлено обвинение в действиях, которые направлены на возбуждение ненависти или вражды в интернете, а также распространение заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти.
Также Смольянинов* объявлен в международный розыск.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова