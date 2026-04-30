Суд приговорил пилота к двум годам ограничения свободы за жесткую посадку в Сочи
Суд в Подольске вынес приговор командиру экипажа пассажирского самолета за жесткую посадку в аэропорту Сочи в августе 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.
Пилота Олега Ряполова признали виновным по статье 263 УК: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на два года, а также запретили управлять воздушным транспортом сроком на три года.
На борту Boeing 737 авиакомпании Smartavia находилось 189 пассажиров. 18 августа 2024 года самолет выполнял рейс Санкт-Петербург — Сочи. При посадке в аэропорту воздушное судно прошлось хвостом по земле.
Суд установил, что командир совершил действия, которые привели к посадке с вертикальной перегрузкой 2,81 g с касанием хвостовой части фюзеляжа со взлетно-посадочной полосой. Это вызвало множественные механические повреждения. Ущерб оценили в 622,5 миллиона рублей.
Пилот свою вину не признал. Он выдвинул версию о технической неисправности самолета и опасности ухода на второй круг.
