Брат зарезал брата и переночевал с его трупом, забыв об убийстве
В Москве на Миллионной улице разыгралась кровавая семейная драма. Как пишет «МК», брат зарезал брата во время застолья и забыл об этом из-за проблем с памятью.
В воскресенье 60-летний приезжий из Туркменистана, снимавший квартиру с гражданской женой, принимал в гостях своего 41-летнего брата. Мужчины, оба работавшие на стройках, решили отметить рождение сына у их сестры. Выпив за новорожденного племянника, младший брат, по его словам, почувствовал сильную головную боль и отправился гулять. Вернувшись, он лег спать и спокойно переночевал в квартире вместе с телом убитого родственника.
Утром в понедельник он обнаружил старшего брата мертвым с колото-резаными ранами, осознал содеянное и скрылся. Некоторое время беглец прятался у племянника, а по телефону уверял жену погибшего, что ушел из квартиры еще до трагедии.
В полиции не сомневаются — посторонних в жилище не было. По версии следствия, провал в памяти мог случиться из-за черепно-мозговой травмы, полученной мужчиной в аварии в 30-летнем возрасте, после которой у него стали случаться приступы раздражения и провалы. Задержанному гастарбайтеру предъявили обвинение.
