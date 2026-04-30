На Кубани арестовали на два месяца убийцу 11-летней девочки
Суд города Темрюк арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в убийстве 11-летней школьницы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По версии следствия, 24 апреля 31-летний красноярец встретил на улице незнакомую девочку и посадил ее в свою машину. Во время поездки он поругался с ребенком и задушил его. Чтобы скрыть преступление, мужчина выбросил тело у реки Старая Кубань.
В день пропажи школьницы ее родители обратились в полицию. В поисках участвовали сотни человек. Спасатели проверили 750 километров дорог. Следы ребенка обрывались возле лесополосы. Тело пропавшей нашли 28 апреля. Убийцу задержали в тот же день. На допросе он признал вину.
